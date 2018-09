Henne Strand Camping ønsker at bygge 20 hotellejligheder med mulighed for en byggehøjde på 8,5 meter. Grundejerforening Henne Strand vil sikre naboer mod indbliksgener.

Senest med opførelse af de meget luksuriøse feriesuiter kaldet Lærkerede med spa, sauna, inde- og udepejs til den kræsne dagsturist. Og Henne Strand Camping tager nu et stort skridt i omdannelsen fra campingplads til feriecenter ved at få lavet en ny lokalplan, der muliggør opførelse af 20 hotellejligheder.

Henne Strand: De senere år har Henne Strand Camping i lighed med Hvidbjerg Strand Feriecenter ændret fokus fra en decideret campingplads til et feriecenter. Målet er at udvide sæsonen og derved udnytte faciliteterne langt bedre på campingpladsen.

Lokalplansforslaget for Henne Strand Camping betyder, at antallet af campingpladser falder fra cirka 200 til 120.Campingpladsen på 4,2 hektar deles op i to områder, hvoraf det ene på to hektar ud mod Strandvejen vil få status af et feriecenter. Det muliggør 20 hotellejligheder på maksimalt 100 etagekvadratmeter hver. Byggehøjden ønskes ændret fra 5 til 8,5 meter i feriecenterområdet, ligesom bebyggelsesprocenten øges fra 10 til 30. Der må bygges 2,5 meter fra skel mod Gøgevej og Urfuglevej. Høringsfristen er den 4. oktober.

Henne Strand Camping deles op i to som en konsekvens af det nye lokalplansforslag. Det sydlige område omdannes til feriecenter med mulighed for at bygge 20 nyt hotellejligheder i to plan og op til 8,5 meter i højden. Kort: Varde Kommune

Det er sendt i høring

Plan og teknik har behandlet lokalplansforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg og sendt det i høring.

- Vi synes, det er helt fint. De prøver at følge trenden med flere enkeltovernatningerne. Det samme som vi ser på Hafnia-grunden i Blåvand, siger Preben Friis-Hauge (V), der er formand for plan og teknik.

Han gør samtidig opmærksom på, at de 20 hotellejligheder ikke må udstykkes til sommerhuse eller lejligheder.

Det er ikke det, der bekymrer Grundejerforeningen Henne Strand. Det er muligheden for et byggeri i to plan op til 8,5 meter.

- Vi vil sikre, at det ikke bliver muligt at kigge ind til naboerne. Vi vil sikre, at naboerne ikke bliver generet, siger Niels Jørgen Pedersen, der er formand for Grundejerforeningen Henne Strand.

Han finder samtidig, at lokalplanen er alt for upræcis. Især med hensyn til byggefelter. Han og resten af bestyrelsen vil dog først forholde sig helt konkret til lokalplanforslaget efter næstkommende bestyrelsesmøde.