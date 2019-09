Groft skattesvig: Dømt skrotdirektør skal i landsretten

En direktør fra et skrotfirma fra Bounum, der ligger mellem Ølgod og Horne i det nordlige Varde Kommune, er blevet dømt i byretten for groft skattesvig om momsunderdragelse. I denne uge kører ankesagen i Vestre Landsret.

JydskeVestkysten har forsøgt flere gange at komme i kontakt med mandens forsvarer, advokat Søren Dueholm, for at få en kommentar. Det er ikke lykkedes.

Ølgod: En lille landsby, Bounum mellem Ølgod og Horne, har tilsyneladende været arnestedet for millionsvindel med skat og moms. Den 61-årige Leif Steffen Pedersen blev idømt fængsel i to år og seks måneder i Retten i Esbjerg, ligesom han fik en tillægsbøde på fem millioner kroner. Han er desuden frakendt retten til at lede erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtigelser.

Købte og solgte skrot

Leif Steffen Pedersen var direktør for B P ApS. Selskabet opkøbte metalskrot, hvilket eksempelvis kunne være gamle biler. Det skrot blev solgt videre, og det er i forbindelse med faktureringen og bogføringen, at der tilsyneladende er blevet svindlet.

Ifølge den mødende anklager i sagen, Anette Wolf Pedersen, blev Leif Steffen Pedersen i byretten dømt for at have snydt for cirka fem millioner kroner i skat og moms.

Der er retspraksis for, at når der er tale om beløb på over 500.000 kroner, så er der tale om groft skattesvig. Han er både dømt for både aktivt skattesvig, at give urigtige eller vildledende oplysninger til skattevæsnet, og passiv skattesvig, som er ikke at reagere, når skattevæsnet opkræver for lidt skat.

Anette Wolf Pedersen fortæller, at anklagemyndigheden mener, at den 61-årige mand skal dømmes for det samme i landsretten som i byretten, men der er altså et ønske om, at straffen bliver skærpet.