Groft indbrud mens beboer sov og to gange vold i centrum

Varde: Natten til onsdag var meget urolig i Vardes bymidte. Det gik blandt andre ud over en 20-årig mand, som var på sin bopæl - en lejlighed i Kræmmerpassagen i Varde. Her blev døren sparket ind, og en tyv stak af med en bærbar computer.

Det skete klokken 02.04, mens manden sov.

På det nærliggende Torvet i Varde var der en voldsepisode lidt senere - klokken 02.39. Her tildelte en 19-årig mand en 17-årig dreng et knytnæveslag i ansigtet. Begge er fra Varde. Den 19-årige er sigtet for vold.

Klokken 04.00 blev en 17-årig dreng fra Middelfart udsat for vold i Nørregade i Varde. Gerningsmanden er ikke identificeret.