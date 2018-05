Grøn idé om toiletskyl med regnvand giver ikke rabat

Spildevand: Idéen er både grøn og meget tiltalende. At opsamle og bruge regnvandet til toiletskyl og tøjvask. En borger har på den baggrund spurgt om lov til at få fritagelse eller reduktion i vandafledningsafgiften, da et regnvandsanlæg typisk koster mellem 30-45.000 kroner. Men det siger et enigt plan- og teknikudvalg nej til.

- Vi drøftede meget, om der ikke kun gives en lille rabat på at bruge regnvand. Men det ville blive alt for bureaukratisk, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik.

En rabat for en grøn tankegang. Men der er også et stort og ikke helt uvæsentligt men.

- Spildevandet skal væk og behandles, uanset om det er regnvand eller drikkevand. Så vi endte med at sige nej, siger Preben Friis-Hauge.

Og hvis regnvand skal bruges, så skal der også installeres nye vandmålere. Med afgørelsen vil alle borgere med samme ønske i fremtiden få samme svar.