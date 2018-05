Grindstedforureningen er nu også et Varde-problem

Professor Anders Baun fra DTU Miljø opfordrer Varde Kommune til at undersøge vandet i Grindsted Å for det kræftfremkaldende stof vinylklorid.

Ansager/Skovlund: Siden forskere fra DTU Miljø med støtte fra Miljøstyrelsen i januar afslørede og dokumenterede endnu et giftudslip i Grindsted Å fra det daværende Grindstedværket, har Varde Kommune været passive.

DTU Miljø påviste det kræftfremkaldende stof vinylklorid, som er et nedbrydningsprodukt fra klorerende opløsningsmidler, i Grindsted Å, som også løber igennem Varde Kommune og bliver til Varde Å, hvor den løber sammen med Ansager Å. Årligt siver der fra et giftdepot på selve fabriksgrunden, ifølge forskerne hos DTU Miljø, cirka 100 kilo af vinylklorid ud i Grindsted Å. I alt siver der 235 kilo vinylklorid ud i Grindsted Å over en længere strækning.

Hidtil har den gængse opfattelse i både Region Syddanmark og Varde Kommune været, at vinylklorid er et flygtigt stof og vil fordampe. Lige ved kilden i Grindsted Å er der målt 100 gange over højest tilladte grænseværdi på overfladevand, mens der syv kilometer nedstrøms er målt op til 20 gange over højeste grænseværdi på 0,05 mikrogram per liter.