Graver i Næsbjerg har 25 års jubilæum

Næsbjerg: Igennem 25 år har Niels Ove Andersen været graver ved Næsbjerg Kirke. Det skriver Næsbjerg Menighedsråd i en mail til JydskeVestkysten. Formand Bjarne Hestbech har skrevet lidt om Niels Ove Andersen, og herunder følger et uddrag:

"Igennem 25 år har skiftende menighedsråd haft den glæde at arbejde sammen med en graver der, med et moderne ord, er omstillingsparat. Fra at stå i det ulastelige sorte tøj ved kirkelige handlinger til efter få minutter at træde ud på kirkegården i arbejdstøjet klar til at vedligeholde, plante, vinterdække og passe gravsteder, gange, parkeringsplads og grønne områder samt at gøre rent i kirken og konfirmandstuen. Det er en stor glæde at følge med i, hvor let arbejdet skrider for Niels Ove til alles tilfredshed.

Desuden udviser han stor fleksibilitet overfor kirkens, kirkegårdens og nu i de seneste år også konfirmandstuens brugere. Arbejdet er blevet endnu mere forskelligartet, siden konfirmandstuen er bygget."