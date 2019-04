Gratis kursus i førstehjælp

Varde: 70 procent af hjertestop sker uden for et hospital og ofte i eget hjem. Det er derfor afgørende, at man får hurtig hjælp, hvis man skal overleve et hjertestop. Derfor har Region Syddanmark, Region Sjælland, FirstAED og Dansk Folkehjælp med støtte fra Østifterne startet et samarbejde omførstehjælpsprojektet "Danmark redder liv".

For at kunne øge overlevelsesprocenten er der brug for, at flere tilmelder sig som førstehjælper. Og man kan tilmelde sig et gratis kursus i Varde. Kurset afholdes søndag den 6. maj kl. 17.30-21.30 i Frivillighuset Varde. Tilmeldingsfristen er 1. maj. /EXP