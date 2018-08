Grandprix-Engelbrecht efter ni år med succesrige koncerter: - Jeg har fået folkepensionen udsat

Ansager: Årets Sommersang i Mariehaven anno 2018 er nu slut. Fire koncerter blev det til i år, og sæsonen har været forrygende i det solrige vejr minus koncerten søndag, hvor der var regn i luften. Men alligevel var der udsolgt. 65-årige Helge Engelbrecht fik en rigtig god idé dengang for ni år siden

- De tre af koncerterne i år var udsolgt. Til den første koncert solgte vi over 1200 billetter, siger indehaver af Mariehaven i Ansager, Helge Engelbrecht, der i 2009 barslede med koncertkonceptet, at Mariehaven stiller orkester til rådighed, mens solisterne typisk kun behøver at medbringe deres sangstemme til træscenen ved åen.

- Vi begyndte samtidig med finanskrisen. Jeg var egentlig stillet større lån i udsigt af banken, der pludselig bakkede ud, da vi var gået i gang. Det betød, at vi måtte finansiere det meste selv. Lige fra servicebygninger til tv-transmissioner via et produktionsselskab, hvor vi tog risikoen, siger Helge Engelbrecht, der ejer stedet med sin kone, Rie.

De første år var svære, men allerede i 2009 strømmede publikum til. Alene billetindtægterne sikrede, at projektet hang sammen i de første år, men det kneb med at finde penge til investeringer.