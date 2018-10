Får græskarret i drivhuset råd, så bliver det græskarret her i den smukke farve, Jørgen Øllegaard Jensen tager med i Tivoli. Det er endda dyrket på friland - og, han vil under alle omstændigheder have det vejet. Foto: Yvonn Tittel

Frø fra hans rekord-græskar ser ud til at vinde i år. Jørgen Øllegaard Jensen fra Kvong må lide den tort, at græskar avlet fra hans danmarks-rekord-græskar fra sidste år ser ud til at vinde DM - det er bare ikke hans avl.

Kvong: Med 485 kilo satte Jørgen Øllegaard Jensen fra Kvong danmarksrekord i græskar sidste år. I år er han slået helt tilbage. Hans bedste bud, der stadig bliver puslet om med parasol, blæser og daglig pudring ude i drivhuset, er kun på 260 kilo. - Jeg har ikke en chance i år. Så jeg må nøjes med at glæde mig over, at nok over halvdelen af dem, der kommer med i Tivoli i år, er lavet af frø fra mit græskar, siger han. For godt en måned siden var han på besøg hos Kim Engbro Bøndegaard, der vandt DM i græskar i 2014, 2015 og 2016. Altid med mindre udgaver end Jørgens pragteksemplar sidste år. Kim er nu undervejs med et græskar omkring 430 kilo, avlet på Jørgen Øllegaard Jensens frø. - Bare jeg beholder Danmarksrekorden. Den tager han i hvert fald ikke, 50 kilo kan han ikke nå nu, siger Jørgen Øllegaard Jensen.

Fjerde gang bliver en fuser Jørgen Øllegaard Jensen har lige fået invitation til at deltage ved DM i græskar i Tivoli den 13. oktober.



Dermed er hans græskar på cirka 260 kilo blandt de ti største i Danmark, for det er de ti største, der bliver inviteret i Tivoli. (dog med en minimumsvægt sat til 100 kilo)



Jørgen Øllegaard Jensens vindergræskar sidste år nåede prægtige 485,4 kilo. Hele 34 kilo mere end den hidtidige danmarksrekord på 451,4 kilo.



Græskar nummer to sidste år var kun på 236,8 kilo.

Det er en imponerende samling græskar, Jørgen og Bente har liggende på gårdspladsen i Kvong. Foto: Yvonn Tittel

Jørgen og græskarret i revyen Bortset fra årets konkurrence-græskar, der stadig kan nå at gro lidt, er alle årets græskar nu høstet. To er under tag i garagen, klar til at agere suppleant, hvis der går råd i gårdens største græskar. Resten pynter på gårdspladsen. Og så ligger der en næsten tro kopi af sidste års vinder inde i stuen. - Den var med ved revyen. Det er vores lokale kunstner, Ellen Roesgaard, der har lavet den. De har kigget på mange billeder, den ligner virkelig, siger Jørgen Øllegaard Jensen. Hvordan var det at se sig selv i revyen? - Det var sjovt. Overdrivelse fremmer forståelsen. De snakkede jo nærmest til den som til et barn, siger han. - Det gjorde du jo faktisk også, bryder hans hustru Bente ind. - Det er klart, at efterhånden, som det blev så stort, så blev forholdet jo et andet, siger han.

En tro kopi af Jørgen Øllegaard Jensens danmarksrekord i græskar, som var med i årets revy i Kvong. Foto: Yvonn Tittel

Årets græskar skal bare glemmes Det forhold har han ikke rigtig fået til årets græskar. Det har simpelthen bare ikke været hans år. - Det andet græskar, jeg havde i drivhuset, blev pludselig helt grønt. Jeg ved ikke, om det var varme-kulde forskellen. Med 30 grader udenfor blev det jo hurtigt 50 grader inde i drivhuset, men om natten faldt temperaturen til 15 grader. - Jeg har i hvert fald lært, hvis det bliver lige så varmt igen næste år, at drivhuset skal kunne åbnes mere i begge ender. Sidste år, lige efter du havde vundet i Tivoli, var du ikke sikker på, du ville være med igen i år? - Det er bare ligesom efter jul. Så er man lidt mæt. Men lysten kommer igen. Jeg skal også med næste år. Heldigvis er der stadig plads i den scrapbog, hvor Bente samler alt, der er skrevet om Jørgen og hans avl. Og datterens keramik-græskar, de fire, far endnu har præsteret, kan muligvis også blive til flere. Selvom Jørgen selv ikke ser nogen som helst grund til at huske årets høst: 260 kilo, det er jo ingenting!

Sådan kan et græskar også komme til at se ud. Der skete ting og sager i år, som Jørgen Øllegaard Jensen ikke har prøvet før. Foto: Yvonn Tittel

260 kilo, vurderer Jørgen Øllegaard Jensen årets græskar til. Foto: Yvonn Tittel

Jørgen ved årets konkurrent, der ligger helt alene bagest i det store drivhus. Selvfølgelig med sin egen lille blæser på i døgndrift. Foto: Yvonn Tittel