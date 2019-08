Golfspillere spiller om op- og nedrykning

Varde: Holdleder Jan Christensen fra Varde Golfklub udtalte først på året, at han var meget spændt på sæsonen i 2. division, da puljen er den samme, som i sin tid sendte Varde Golfklubs førstehold ned i 3. division. Og spændingen er helt intakt. Inden sidste spillerunde kan holdet både rykke op og rykke ned.

Holdet skal præstere sit ypperste på udebane på lørdag 17. august mod Breinholtgaard. På søndag spiller holdet på hjemmebane mod Kolding - en match, der heller ikke bliver let. Matchen afvikles fra kl. 10.30 til 14.

Holdet består af Michael Grøn/Patrick Frederiksen, Simon Steffensen/Kasper Guldager, Nikolaj Viuff/Jacob Kjær.

Varde Golfklubs hold i 4. division med målet om at rykke op i år kan selv afgøre sin skæbne ved at vinde over Give Golfklub og Dejbjerg Golfklub i weekenden.

I 5. division har Varde Golfklubs hold bestående af hovedsageligt unge spillere en puljesejr inden for rækkevidde.

I 3. division for damer skal der kæmpes videre for at forblive i rækken.