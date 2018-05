Golfklub og diabetesforening gør noget ved sundheden

Varde: Et samarbejde mellem Diabetesforeningen og Varde Golfklub tilbyder personer med diabetes i Varde Kommune en mulighed for at afprøve sporten. Alle med diabetes og deres pårørende er inviteret til at deltage i et gratis introduktionsforløb, hvor man kan prøve at spille golf. Der vil både være personer fra golfklubben samt frivillig aktivitetsleder fra Diabetesforeningen til stede undervejs til at støtte og motivere.

Golftilbuddet finder sted med start søndag 13. maj kl. 14-16 i Varde Golfklub på Gellerupvej 111. Deltagere kan komme helt uden forudsætninger og udstyr.

- Motion kan være med til at give et bedre liv for mennesker med diabetes. Vi håber, at det sociale element i golf kan være med til at motivere rigtig mange med diabetes-uanset type-til at prøve om golf kunne være noget, der gør en forskel for dem og deres sygdom, siger Tommy Simonsen fra Diabetesforeningens lokalforening i Varde i en pressemeddelelse. Tilmelding kræves.