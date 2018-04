Golfklub drevet på frivillighed: - Hver tredje spiller arbejder frivilligt i klubben

Prøv golf

For at få nye medlemmer har Skærbæk Mølle Golfklub flere tiltag:Næste mandag, den 9. april, er der info-møde for alle på banen kl. 13, med mulighed for undervisning og spil på pay & play banen hver mandag frem til den 25. juni for 500 kroner.



Søndag den 22. april deltager klubben i Golfens Dag, hvor alle kan komme og prøve spillet gratis.



Mandag den 28. maj er der gåtur banen rundt fra klubhuset 18.30 - for at vise, hvor smuk de 9,8 ha golfbane er.



Tre 4. klasser, to fra Ølgod Skole, en fra Lyne Friskole, får golfundervisning på banen i foråret.



Et par gange om året er der "tag en ven med på golfbanen", hvor medlemmer kan invitere endnu-ikke-golfspillende venner med.



Fuldt medlemsskab koster 5700 kroner årligt. Flexmedlemsskab 1300 kroner - så har man retten til at spille, og betaler green fee, en slags golf-entré, hver gang man vil spille.