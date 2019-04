Ho: Beboerne i Ho er bekymrede over, at udsigten fa Skallingevej og ud over Ho Bugt bliver reduceret voldsomt, hvis Blåvandshuk Golfcenter får lov til at bygge for højt og massivt.

Daglig leder af det kinesisk-dansk ejede golfcenter er Peter Nielsen (V), der også sidder i udvalget for plan og teknik. For god ordens skyld skal det oplyses, at han blev han sendt ud af lokalet, da plan og teknik behandlede Områdeplan Ho, som involverer Blåvandshuk Golfcenter.

Han fortæller, at golfcentret går efter at få lov til at bygge så mange hotellejligheder som muligt.

- Vores mål er at ramme 100, siger Peter Nielsen.

Der er noget mere konkret på vej. Men de tegninger ligger lige nu hos arkitekten.

- Vi har behov for overnatning tæt på golfbanen. Vi vil bygge det i etaper, siger Peter Nielsen.

Han håber, at det første byggeri er klar til sæsonen i 2021. De vil søge om at bygge i op i to plan. Men han forventer, at de vil lave et blandet byggeri med både et plan, halvanden og to plan. Alt efter hvad de får lov til ifølge lokalplanen.