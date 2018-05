Golf er lige sagen for ældre

Ølgod: Skærbæk Mølle Golfklub i Ølgod har i samarbejde med Ældre Sagen Ølgod tilbudt et særligt tilrettelagt golfforløb for medlemmer af Ældre Sagen.

- Klubben har i forvejen mange golfspillere, der er medlemmer af Ældre Sagen, men vi syntes, at flere skulle have mulighed for at deltage i de mange gode oplevelser, som sporten giver. Derfor tilrettelagde vi - som et forsøg - et særligt forløb, som indeholder mere træning og spil end sædvanligt, siger Sinne Rasmussen i en pressemeddelelse.

Hun er formand for klubbens begynderudvalg.

Skærbæk Mølle Golfklub har fire deltagere på holdet, og her halvvejs igennem begynderperioden opfatter man i klubben forløbet som en succes.