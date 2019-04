Godsejeren på Nørholm fylder 80

Faktisk er det den 11. april 2019 40 år siden, at de underskrev skødet og var i fuld gang med at så markerne til, så Karl kan samtidig med sin 80 års fødselsdag fejre, at han og Martha har 40 års jubilæum på Nørholm.

Opvask gav startkapital

Inden giftermålet med Martha rejste Karl Nielsen til Grønland, hvor han arbejdede to år som tallerkenvasker på en amerikansk radarstation. Det gav mulighed for at forfølge drømmen om at købe en gård på Silkeborg-egnen.

Karl Nielsen ønskede efter 14 år med landbrug i vækst i Grauballe et større landbrug, og mølleren i Grauballe satte ham på sporet af Nørholm Gods med rig mulighed for et stort landbrug med agerbrug og kvægdrift. I firserne havde Nørholm Danmarks største malkekvægsbesætning.

I dag er der i stedet en alsidig drift med udlejning af haller og boliger, bortforpagtning af eng og agerjord, skovdrift, jagt, fiskeri og rundvisning i både hovedbygningen og Nørholm Vandmølle.