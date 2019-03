God synergi under et tag

Varde: Tre veletablerede virksomheder Læsevejen, Optimalkost og Psykologklinik Mette Cathrine samler, fra 1. maj, deres kompetencer under samme tag i Samstyrkens tidligere lokaler på Frisvadvej 1c i Varde.

Fie Aggerholm og Betina Olsen fra Læsevejen har i en periode manglet både indendørs kvadratmeter og uderum. I to år har de haft adresse i kælderlokalerne i Torvegade. Det var dem, der fandt de nye lokaler på Frisvadvej og inviterede de to andre med indenfor.

Optimalkost og Psykologklinikken flytter fra deres faciliteter i Fiskergade.

- Jeg har været i Fiskergade i et års tid, men stedet her åbner op for helt nye muligheder og fælles aktiviteter, derfor sagde jeg ja, da jeg blev spurgt, om jeg ville være med, siger kostvejleder Heidi Foldager.