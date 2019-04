For 53 år siden blev en erhvervssucces grundlagt. Den er nummer et, når det gælder overskud i firmaer i Varde Kommune. Nummer to virksomhed ligger i samme område.

Ølgod: Det er 53 år siden, at brødrene Hans Henning og Tonny Haahr etablerede HTH, og de var også medvirkende til, at Club 8, nu Boconcept, blev grundlagt i Ølgod. De to virksomheder er stadig de kraftigste lokomotiver, når det gælder at tjene penge i Varde Kommune, selv om de ikke er på lokale hænder længere.-

Nok er Varde med sin geografiske placering og sit indbyggertal på ca. 14.000 ud af 50.000 hovedbyen i kommunen af samme navn, men det er i Ølgod med små 4000 indbyggere, at de store overskud blev hentet hjem i 2017.

Top ti-listen toppes af de to store møbelproducenter Nobia Denmark, som ejer HTH, og Boconcept, når det kommer til overskud i Varde Kommune. Nobia er en suveræn nummer et og Boconcept en lige så suveræn nummer to.