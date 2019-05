Glasgården åbner i Henne Kirkeby

Henne Kirkeby: Lige over for kirken, i et gammelt stråtækt hus åbner Glasgården egen butik.

- Vi ville gerne tæt på vandet, ud til ferie- og dagsgæsterne, siger Helle Uhd Jakobsen, indehaver af Glasgården, hvor hun fremstiller håndlavet glaskunst.

Sammen med sin mand har hun købt gården i Henne Kirkeby, som de den seneste tid har renoveret.

Helle Uhd Jakobsen har i 13 år haft Glasgården hjemme på gården uden for Ølgod, så nu håber hun på, at stedet bliver mere synligt, så flere forbipasserende kommer forbi og kigger ind i butikken.

Første åbningsdag i den nye butik er Kristi himmelfartsdag, torsdag den 30. maj.