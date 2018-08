Varde: Pesticidresterne i drikkevandet i Varde er under grænseværdierne og må drikkes, men det bekymrer befolkningen i Varde, at der er gift i vandet. En lokal frisør ved, hvordan det er at bo et sted, hvor drikkevandet er dårligt. Det bekymrer også, at det kan blive meget dyrt for forbrugerne, at der lige nu ledes efter uforurenede kilder. Læs med under billederne.