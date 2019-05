Geo gæster Vardeegnens Efterskole i den gode sags tjeneste

Varde: Komikeren Geo optræder på VGE - efterskolen på Gellerup Skolevej - på onsdag 15. maj klokken 18.00.

Det sker i forbindelse med et fællesarrangement mellem Kræftens Bekæmpelse og Stafet for Livet.

Geo har selv haft kræft, og han fortæller blandt andet om den oplevelse, der bød på både opture og nedture.

- Vi håber på, at vi med denne lidt anderledes tilgang til emnet, kan sætte fokus på kræft, siger Thyge Nielsen, formand for Stafet for Livet i pressemeddelelsen.

Billetterne koster 100 kroner, og inden Geo går på scenen, optræder efterskolens elever med musikalske indslag.

Alle er velkomne, overskuddet går ubeskåret til Stafet for Livet. /cak