Irene Moesgaard og Cilla Hansen får kommunal støtte til et pilotforsøg, der skal vise, hvad der sker, når 15-17-årige skal stå for en klub for ældre mænd. Håbet er, at det gør noget godt for både de ældre, de unge og for rekrutteringen til de fag, hvor man arbejder med mennesker.

Ansager/Varde: Unge har brug for at lave noget meningsfyldt, og ældre mænd kan have brug for et frisk pust i deres liv. Så hvorfor ikke kombinere det og lade unge stå for en klub for ældre mænd?

Sådan er tanken bag Det Friske Pust, som klubben for ældre mænd skal hedde. Udvalget for Social og Sundhed har valgt at give penge til at afprøve projektet i seks måneder i Ansager.

Det var Cilla Hansen, der havde ideen med til det store borgermøde i Ølgod, VoresStemmer. Efter mødet har hun og Irene Moesgaard arbejdet videre med ideen, og nu får de penge til at føre det ud i livet. De har valgt Ansager, der er en by, som er stor nok til at have eget plejecenter, men samtidig så lille, at der er et stærkt lokalsamfund til at bakke op om projektet.