Genbrugsfesten er kulmineret: Mindre tilbagegang efter rekordår

Det var måske finanskrisen, der satte gang i omsætningen i genbrugsbutik. I hvert fald har omsætningen nået de foreløbige højder i denne omgang i genbrugsbutik i Lunde.

Lunde: 2015 og 2016 blev de hidtil bedste år i Kirkens Korshærs Genbrugs store butik i Lunde ved Nørre Nebel. Lederen indtil 2017, Inga Graversen, fastslår, at der i 2017 var en mindre tilbagegang. - Jeg ved ikke, om det er, fordi danskerne har fået flere penge og ikke går så meget i genbrugsbutikker mere. Det kan også skyldes, at der er flere tilbud, siger hun. Hun vurderer, at der har været et godt salg i 2017 på trods af tilbagegangen. En fremgang ville jo have været endnu en rekord, og det er svært at slå rekorder år efter år. Selve tallene er ikke offentlige.

Kirkens Korshær Kirkens Korshær er en organisation, hvis arbejde især er rettet mod hjemløse og andre socialt udsatte.Overskuddet fra genbrugsbutikkerne går til dette arbejde.

Hun besluttede træde et skridt tilbage Inga Graversen har været med, siden Kirkens Korshær etablerede sig med en genbrugsbutik i Lunde i 2002. Det var i en tidligere købmandsbutik bag stationen. I 2009 flyttede butikken til de nuværende meget større lokaler på Lundtangvej, og det indebar en markant fremgang i omsætningen. Måske spillede finanskrisen også ind, at kunderne begyndte at interessere sig for genbrugsbutikken. Inga Graversen var formand alle årene, men besluttede i 2017 at træde et skridt tilbage.