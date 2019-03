Genbrugsbutik i nødråb: Må lukke på grund af mangel på frivillige

Varde: Efter seks år på Skansen, drejer Frelsens Hærs genbrugsbutik nøglen om ved udgangen af måneden.

- Det er enormt ærgerligt, for salget går godt, og vi har mange faste kunder, men vi mangler simpelthen hænder i butikken. Derfor må vi lukke, forklarer Ingrid Hansen, der er daglig leder i butikken.

Butikken har elleve frivillige, der gør det muligt at holde åbent tre dage om ugen. Men for at kunne skabe en bæredygtig omsætning, er der brug for mindst otte frivillige mere, så forretningen kan holde åbent som byens andre butikker.

- Vi har et rigtig godt sammenhold i butikken, så det vil være meget ærgerligt, hvis vi skal lukke, men vi har ikke kunne tiltrække frivillige, selvom vi har forsøgt med annoncer i avisen og på nettet, siger Ingrid Hansen.