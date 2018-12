Gammel dame må vige pladsen for en ny og dyr model

Ølgod: I produktionen hos Nobia bliver en cirka 40 meter lang ældre dame fra først i 1980'erne skiftet ud. Maskinen er en del af produktionen af køkkenelementer og et meget vigtigt redskab for produktionen. Dens opgradering, en ny maskine cirka 15 meter længere med samme funktion, vil fremover både arbejde hurtigere og med bedre kvalitet.

- Vi er ret afhængige af den maskine, og den kører stort set hele tiden i vores treholdsskift. Problemet er bare, at det kniber med at få reservedele til den. Så hvis den går i stykker i morgen, er vi virkelig på den, fortæller Leo Nielsen, som er produktionsleder i den afdeling, hvor den nye maskine skal installeres.

Den usikkerhed har fået Nobia til at investere omkring 25 millioner i den nye maskine, som vil blive installeret til sommer. En investering der er nødvendig, og som forhåbentligt hurtigt vil tjene sig hjem.

- Vi ser meget frem til at få den herover i produktionen. Der kommer selvfølgelig til at være en lille indkøringsfase, men efter det, er jeg sikker på, at vi virkelig vil få udnyttet den nye arbejdskraft til fulde, fortæller Leo Nielsen.