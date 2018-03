Gamle køretøjer træffes på Torvet

Varde: Med det lunere vejr er det tid til at lufte de gamle biler, motorcykler og knallerter. Så anden påskedag, mandag den 2. april kan man igen se veteranbiler på Varde Torv. Arrangør af træffet, Jens Jessen, fortæller, at Varde Kommune igen i år velvilligt har stillet torvet i Varde til rådighed for træffet, som foregår hver mandag fra klokken 18 og omkring tre timer frem i hele forårs- og sommerperioden frem til omkring oktober. - De første gange, indtil der er kommet varme i luften, er vi i reglen ikke så mange. Men når vi kommer længere hen på året, kommer der mange, og på et tidspunkt sidste år var der over 70 gamle biler og motorcykler på torvet, fortæller Jens Jessen i en pressemeddelelse. /EXP