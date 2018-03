Gæsterne synes at dette hotel har forbedret sig mest: Pris til folkene bag Arnbjerg

Varde: Hotel Arnbjerg er årets højdespringer, når det kommer til gæsternes samlede vurdering af hotellet. Selskabet "Small Danish Hotels", der ejes af 85 hoteller, har uddelt fire priser. Her fik Hotel Arnbjerg prisen som årets højdespringer.

Prisen er givet for at være det hotel, der er gået mest frem, når det kommer til gæsternes samlede vurderinger. Det er altså både mad, modtagelse, service og faciliteter, som betyder, at Arnbjerg har fået prisen som det hotel, der er gået mest frem af de 85 virksomheder under "Small Danish Hotels".

Det er Birgitte og John Nowak, som i snart 11 år har drevet Hotel Arnbjerg.

- Vi er rigtig glade for prisen, siger John Nowak.

Han konstaterer, at gæsterne i 2017 har bedømt Hotel Arnbjerg til 4,5 stjerner, selv om hotellet i realiteten kun er trestjernet.

Men John Nowak vurderer samtidig, at det er godt personale, der har sørget for prisen, og han samler derfor det personale, der er på arbejde fredag, i anledning af, af der skal tages et billede.

Det er ikke en af de helt travle fredage, for sæsonen for weekendophold er ikke for alvor begyndt.