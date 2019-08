Ansager: Aase og Peter Jensen er taget til Mariefestival med Aases storebror, Poul Sørensen. Alle tre er fra Sæby.

Peter Jensen spiller selv musik. Han har spillet valhorn i et harmoniorkester med over 70 musikere, og han fortæller, at Sæby ligesom Ansager er lidt af en musikby. Hver tredje år er der nemlig en festival for harmoniorkestre og garder. Udtrykket er anderledes, men selve musikken minder faktisk meget om den, der bliver spillet i Ansager, fortæller han.

De har noteret sig, at de minder meget om mange af de andre på campingpladsen. Der er næsten ingen under 50 år, og der er en overvægt af nordjyder som dem selv.

De glæder sig mest til at høre The Grandfætters, Neigbours og Sidsel Maria. De synes, det er flot, at en by som Ansager kan stable en så stor musikfestival på benene.

Poul Sørensen har taget sine to hunde, Mille og Tulle, med til Ansager. Det er to ældre damer på henholdsvis 11 og 12 år.