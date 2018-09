Gæstepladser på Vidagerhus nedlægges

Janderup: Nu er det endelig besluttet, at der ikke længere skal være gæstepladser på Viagerhus. Handicaprådet støtter beslutningen.

Vidagerhus er et bosted for psykisk sårbare unge. Ideen med gæstepladserne var, at det skulle være for unge, der kun havde brug for at bo på Vidagerhus i et par dage.

Pladserne er blevet brugt, men ikke meget. I 1. kvartal 2018 var der en beboer på en af gæstepladserne i 12,8 procent af tiden. I 2017 var det endnu mindre.

- Der har været to gæstepladser derude, og det er faktisk noget, som jeg selv har kæmpet for at få på budget og få fastholdt. Jeg havde den overbevisning, at det kunne simpelthen ikke passe, at der ikke var brug for dem. Kan vi forebygge en indlæggelse ved at have en akutplads på Vidagerhus, så er det helt klart at foretrække, både for borgeren og for os. Men desværre har det vist sig, at de bliver overhovedet ikke brugt i et omfang, vi kunne håbe på, siger Tina Agergaard Hansen (DF), formand for social og sundhed.