Gabriella er glad for sin nye skole, selv om den lukker om halvandet år

13-årig pige har hørt så meget positivt om Sct. Jacobi Skole, at hun netop er begyndt i 7. klasse. Det på trods af, at skolen nedlægges, inden hun har afsluttet sin skolegang. Gabriella skal altså skifte skole en gang til.

Varde/Sig: Gabriella Lamp, 13 år, er netop begyndt i 7.B på Sct. Jacobi Skole i Varde. Der er ikke noget mærkeligt i, at hun ved dette skoleårs start for halvanden måned siden skiftede skole, for hun gik på den lille Thorstrup Skole, der kun går til og med 6. klasse.

Men Gabriella fra Sig har valgt at komme på Sct. Jacobi Skole i Varde på trods af, at den nedlægges i 2021. Det betyder, at Gabriella igen skal skifte skole, når hun skal i 9. klasse.

- Min storesøster har gået på Sct. Jacobi Skole, siger Gabriella, da hun lørdag var til åbent hus på skolen. I den forbindelse var der arrangeret kræmmermarked udendørs ved skolen, og 7. B valgte at vaske biler for at tjene penge til en lejrtur.

Eleverne er selvfølgelig kede af, at de alle skal ud af Sct. Jacobi Skole efter 8. klasse, men de ved, at de fleste elever flyttes til den nye Frelloskolen, så måske klassen ikke bliver spredt for alle verdens vinde.