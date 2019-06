Gåtur mod kræft: Forskellige generationer mødes til stafet for livet

Ølgod: Sidste år gik Hanne Petersen, Horne, 40 kilometer til Stafet for Livet, og hendes søster gik 42 kilometer. Nu er hun på vej rundt på den første omgang igen. Med sig har hun sin mand, Kjeld Petersen, og de to går begge på Landstrygernes hold. Landstrygerne er en marchforening i Varde.

Bianca Knudsen, Vrøgum, går sammen med de andre piger på Lonely Ladies-holdet, da hun falder lidt tilbage for at holde Hanne Petersen lidt i hånden. Hun er Hanne Petersens barnebarn. Lonely Ladies er et venindehold af unge piger, der gerne vil gå med til Stafet for Livet, fordi flere af dem har haft kræft tæt inde på livet.

Ideen i Stafet for Livet er, at man går en rute så mange gange som muligt i løbet af 24 timer. Holdene har som regel skaffet sponsorer, der giver et beløb for eksempelvis det antal kilometer holdet tilsammen går.