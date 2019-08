Gårde fejrer titlen som årets landsby i Varde Kommune

Gårde: I år blev det Gårde, der endte med at blive kåret som Årets Landsby 2019 i Varde Kommune. Og det fejrer landsbyen lørdag 17. august. Den dag er byens foreningsliv gået sammen om at stable et rent overflødighedshorn af oplevelser på benene.

Allerede fra morgenstunden - klokken 8.20 - indledes festlighederne med champagnebrunch i Multihuset, hvorefter der klokken 9.40 er femvisning af den nyetablerede bue- og airsoft-bane på Gårde Stadion.

Varde Garden går klokken 9.50 i spidsen for et optog fra stadionet om til Grønborglund, og klokken 10.30 får Gårde beviset for titlen som Årets Landsby, når plaketten overrækkes af borgmester Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune.

Klokken 11 starter borgmester Erik Buhl Nielsen årets Traktor Le Mans, der varer præcis 2,4 timer.

Festlighederne sluttes klokken 15 med RolleRock 2019.

At det er lykkedes Gårde - som det lille lokalsamfund det nu er - at blive kåret som Årets Landsby, har skabt glæde og stolthed i området.