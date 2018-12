Kvong: Fire kalve omkom, da der gik ild i en lade på Åstedvej ved Kvong nord for Varde. Det lykkedes til gengæld at få otte kalve reddet ud.

Branden opstod i forbindelse med, at en traktor blev parkeret i en lade. Den varme traktor var netop slukket, efter den var anvendt i forbindelse med fodring. Men den varme maskine formodes at have antændt halm og foderrester i laden.

Der blev slået alarm torsdag klokken 17.46. Ifølge politiets døgnrapport forårsagede branden kun bygningsskader på selve laden.