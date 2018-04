Går imod strømmen: Lokallisten vil oprette lokalafdelinger

Mens andre partier har fusioneret sine lokalafdelinger, så vil Lokallisten gå den anden vej. Planen er at åbne den første lokalafdeling om en måned eller to, fortæller medstifter af listen.

Varde Kommune: På en generalforsamling har Lokallisten besluttet at oprette lokalafdelinger. Det fortæller Niels Jørgen Nielsen, medstifter af Lokallisten, og Henrik Vej Kastrupsen, gruppeformand for de to byrådsmedlemmer. Niels Jørgen Nielsen regner med, at den første lokalafdeling kan oprettes om en måned eller to. Dermed går Lokallisten den stik modsatte vej end alle de øvrige lister i Varde Kommune. I forbindelse med kommunesammenlægningen valgte en række partier at fusionere sine lokale afdelinger til én i Varde Kommune. Venstre har beholdt en mere decentral struktur, men også her er der sket fusioner. - Vi tror på en helt anden vej, ikke kun i vores egen lille liste, siger Henrik Vej Kastrupsen.

Ny bestyrelse Jens Erik Mathiasen, Niels Jørgen Nielsen og Ernst Vedstesen blev genvalgt. De har i den forgangne periode været henholdsvis formand, næstformand og kasserer. Den nye bestyrelse har ikke konstitueret sig endnu.Søren Lyngesen og Tom Arnt Thorup gik ud af bestyrelsen. Til gengæld blev Lasse Rahbek Ottesen og Rie Starup valgt.



Philip Vossen og Sidsel Klausen blev valgt som suppleanter.

Forberedelse til kommunalvalg Ifølge Niels Jørgen Nielsen skal de nye lokalafdelinger også ses som en forberedelse til det næste valg i 2021. - Vi vil gerne have så mange kandidater som overhovedet muligt. Det er en afleder af det. Vi er nødt til at forsøge at gøre folk aktive og interesserede der, hvor de bor, siger han. Han fortæller, at det stadig er meningen, at Lokallisten stiller op som én liste til næste valg, men han vil ikke afvise, at der på sigt kommer lister for de enkelte lokalområder, som stiller op i et listefællesskab. Det var også sådan, lokallisterne fungerede før og lige efter kommunesammenlægningen.