Kvong/Tjæreborg: En gps afslørede, at en stjålet plæneklipper var i Kvong nord for Varde. Derfor tog politiet på ransagning på Neder Hallumvej ved Kvong lidt over middag onsdag.

Plænerklipper var på adressen med oplader. Den blev lørdag stjålet fra en have i Tjæreborg.

Den 46-årige beboer i Kvong er nu sigtet for hæleri.