Provstiudvalget gik i forbindelse med hjemsendelsen i april 2016 med til, at der skulle findes nogle ekstra penge til menighedsrådet. Men en betingelse var, at provstiudvalget løbende blev orienteret om sagens udvikling.

- Sagen er den, at da Verner Nielsen blev afskediget i begyndelsen af april 2016, troede menighedsrådet i første omgang, at der var en sag, som han kunne fyres på. Et halvt års tid senere fandt menighedsrådet ud af, at der ikke var nogen tjenesteforseelse. Derfor kommer sagen til at koste penge. Da anmoder man provstiudvalget om ekstra penge, siger Hans Vestager.

Men sagen er den, at provstiudvalget, som er en myndighed over menighedsrådet, ikke vil dække de ekstraordinære udgifter, som er opstået i forbindelse med afskedigelsen. Hans Vestager er menigt medlem af menighedsrådet og har påtaget sig rollen som kritiker. Han siger:

Der er divergenser om beløbets størrelse, 621.000 kroner, formentlig har det været lidt billigere at fyre kirkegårdslederen, fordi der er medregnet nogle feriepenge som var en udgift uanset afskedigelse eller ej.Menighedsrådsmedlem Hans Vestager lægger ikke skjul på, at han og Verner Nielsen er venner og at det er medvirkende til, at han er gået ind i i sagen. Verner Nielsen er vidende om at JydskeVestkysten berører problemstillingen i denne artikel. Han fik ingen erstatning, men fuldt løn i det lille halvandet år, da sagen kørte. Nu har Verner Nielsen fået tjenestemandspension og er i øvrigt hobbykartoffelavler på sin ejendom lidt syd for Ølgod.

Udvalg blev ikke løbende orienteret

Men nu har provstiudvalget nægtet at bevilge et beløb til menighedsrådet med henvisning til, at provstiudvalget ikke blev løbende orienteret om sagen, der kørte i 2016 og i 2017.

- Men på en måde er det næsten værre, at selv om provstiudvalget klappede kassen i, så har det faktisk ikke været noget problem at finde pengene i menighedsrådet. Så mange penge råder kirken over, konstaterer Hans Vestager.

- Jeg synes, at man skulle sætte kirkeskatten ned. Når der er så mange penge, at man ikke kan mærke en ekstra udgift af den størrelse, så er der noget galt. Vi risikerer at miste opbakningen til folkekirken, hvis der fortsat opkræves skatter, som er højere end nødvendigt, siger Hans Vestager.

Siden det kom frem, at provstiudvalget ikke ville godkende en bevilling til menighedsrådet, har formanden Anne-Mette Strebel oplyst, at hun trækker sig helt fra menighedsrådet. Kasserer Eva Holt Johannesen nedlægger sit hverv. Næstformand Aksel Ø. Nielsen nedlægger også sit hverv. De fortsætter begge som menige medlemmer.

Afgående formand for menighedsrådet i Ølgod, Anne-Mette Strebel,oplyser, at denne sag ikke har noget at gøre med, at hun trækker sig. Ellers har hun ingen kommentarer.

Provst Lise Hindsholm har haft mulighed for at kommentere. Hun vil vente med et svar til hun tirsdag aften har forelagt sagen for det øvrige provstiudvalg.