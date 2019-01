Fyrer en million kroner af på fest

150 år skal fejres med maner, synes de i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, der lørdag holdt fest. I det daglige er kunderne ellers dobbelt så gode til at spare op som til at bruge.

Nørre Nebel: Sidste år satte sparekassens kunder 2,2 milliarder kroner ind på deres konti, og nøjedes med at optage lån for én milliard kroner. Det er i princippet skidt for et pengeinstitut, der tjener på udlån, men alligevel går det godt. - Jeg vil tro, vi kommer ud af 2018 med et overskud omkring 20 millioner kroner, siger Peter Gammelvind. Af de 20 millioner brugte sparekassen lørdag den ene på at holde fest. - Vi er et lokalt forankret pengeinstitut. Vi tager selvfølgelig også kunder ind udefra, men dem stiller vi betydeligt større krav til. Vi bruger det gamle kirketårnprincip, og tager os særligt af nærområdet. Det er også derfor, vi giver en million til lokale foreninger i forbindelse med vores jubilæum, og derfor vi låner penge ud til boligkøbere, der får nej i kreditforeningen, siger Peter Gammelvind, der er revisor - og formand for Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn.

Jubilæumsfesten I Form & Fritid lørdag fra klokken 7.30-16.Åbnede med morgensvømning og saunagus.



Så morgenkaffe og jazz, Varde Garden, Lunde Koret, gratis frokost med udpluk fra områdets restaurationer som en lokal Street Food, hele dagen børneaktiviteter og økonomi-fif samt underholdning.



Først gik Kirsten Siggaard på scenen, så Lindy Aldahl, Fagenes Fejde, Sebastian Klein og Andreas Bo.



Der var selvfølgelig kaffe og kage - og dagen igennem gratis udskænkning.

Foto: Martin Ravn - Skal der være fest, så lad der være fest, siger direktør Sidsel Marie Løvvang og formand Peter Gammelvind. Foto: Martin Ravn

Skal der være fest Sidsel Marie Løvvang, der har været i sparekassen i 39 år, de seneste otte som direktør, har en medarbejder til at tælle gæster. Allerede før middag var tallet tæt på tusinde. - Skal der være fest, så lad der være fest, siger hun midt i hele hurlumhejet. Langborde trækker streger ned igennem Form & Fritids store hal, hver en stol er fyldt, og mange står også ved de otte madboder, der ligger side ved side og serverer mad fra et udsnit af egnens spisesteder, i øvrigt alle kunder i sparekassen. - Vi kan jo lige så godt give opgaverne til vores egne, siger Sidsel Marie Løvvang.

Foto: Martin Ravn Lækker mad, fri bar og masser af underholdning. Svært at være træt af. Foto: Martin Ravn

Svært at være lille Sparekassen har også udgivet en jubilæumsbog. Ikke kun om sig selv, også om udviklingen de seneste 50 år. De første 100 år er dækket ind ved at genoptrykke sparekassens 100-års skrift som bogens ene halvdel. - Vores kendetegn er, at vi driver sparekasse efter gode gamle dyder som troværdighed og god kundekontakt, siger formanden. I skal vel også tjene penge? - Ja, og derfor har vi indført gebyrer, hvor vi ellers var gebyrfrie før. Er I her også om 150 år? - Nu lægger vi kun strategi for fem år ad gangen. Men vi er her også om fem år. Vi opfylder kravene til at være pengeinstitut, men vi er i det mindste. Så bliver det for dyrt, med stadig flere regulatoriske krav fra det offentlige. For eksempel har vi én medarbejder, der ikke laver andet end at beskæftige sig med hvidvask. Det er voldsomt, selvom vi slet ikke er i typisk hvidvasker-område.

Foto: Martin Ravn Lindy Aldahl fra Rigtig Mænd fik salen til at skrige af grin. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Ikke en stol stod tom, og folk stod ned langs madboderne i siden. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Hygge, samvær og gode snakke. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Gæsterne kunne frit vælge fra de otte madboder fra otte lokale spisesteder. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Der var selvfølgelig også en masse aktiviteter i hallen.. Foto: Martin Ravn