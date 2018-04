Fyrede hos Titan Wind Energy får 400.000 kroner til uddannelse

Varde/Esbjerg: Der er penge på vej til de medarbejdere fra Varde og Esbjerg, som er fyret fra deres job hos Titan Wind Energy. Det er beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der har bevilget pengene, og de skal gå til opkvalificering af medarbejderne.

De knap 400.000 kroner, som er bevilget, kommer fra varslingspuljerne. Jobcenter Varde har søgt om penge til at opkvalificere 15 af de 56 medarbejdere, som er fyret. Vurderingen er, at de resterende vil have fundet job i opsigelsesperioden.

Ministeren har sagt ja til ansøgningen.

- Det berører hele lokalområdet, når mange mennesker mister deres job, ikke mindst når der er tale om mange ufaglærte, som trods rekordhøj beskæftigelse kan få svært ved at finde job i lokalområdet. Derfor er det vigtigt, at vi har varslingspuljerne, så det lokale jobcenter kan give ekstra midler til at sætte ind med jobsøgningskurser og opkvalificering. Hurtig hjælp kan være udslagsgivende for, at de berørte medarbejdere kan komme hurtigt videre i et nyt job, lyder det fra Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.