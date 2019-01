Ølgod: En 27-årig mand fra Haarby på Fyn var ikke i stand til at fremvise et kørekort, selv om han kørte i bil. Han blev torsdag klokken 11.10 bedt om at vise kørekortet på tanken Circle K, som ligger ud til Herningvej i Ølgod.

Manden kørte, selv om han er frakendt kørekortet.