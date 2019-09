For præcis to uger siden friede den selvejende institution Janus officielt til Vardemuseerne. Mandag lød svaret fra museets bestyrelse, at kærligheden er gengældt. Nu skal et ægteskab efterprøves.

Han er formand for Vardemuseerne, og for kommunens kulturudvalg, der bevilger de kommunale drifttilskud til begge selvejende institutioner.

- Vi ser lige så vel som Janus noget positivt i et tættere samarbejde. Vi vil meget gerne, for vi ser nogle positive synergier. I bund og grund kan man forestille sig en konstruktion, hvor Janus bibeholder sit brand, sin dybt forankrede venneforening og sit stærke, lokale engagement - og de lidt mere tørre ting bliver så lagt sammen med museet, siger Mads Sørensen.

Varde: Kunstflagskibet Janus i Tistrup har altid været omgærdet af stor lokal stolthed. Derfor kom det som en overraskelse, da bestyrelsen i Janus for præcis to uger siden henvendte sig til Vardemuseerne med ønsket om en fusion.

Fusion fra årsskiftet

Nu skal fordelene ved en fusion analyseres. Analysen skal laves af Varde Kommune. Umiddelbart venter formanden, at der vil være synergier i markedsføring, administration og i skoletjenesten. Men, samtidig skal analysen også afdække, om det vil være muligt at fastholde det stærke lokale engagement, frivilligheden, den faglige standard og selve foreningen Janus.

- Hvis det viser sig, at det vil fungere, så tænker jeg, at vi vil arbejde hen imod en fusion fra årsskiftet. Når det er et ønske fra begge institutioner, og hvis analysen også viser, at det vil give positive udfald, så er der ingen grund til at vente, siger Mads Sørensen.