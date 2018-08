Fuldt hus af foreningsløse i fritidscentret

Varde: Fredag holdt Varde Fritidscenter en eftermiddag for foreningsløse, som blev præsenteret for et overflødighedshorn af aktiviteter, for at give lyst til netop at melde sig i en forening.

Forventningen var 100 deltagere, men der kom 166.

- Det blev en fantastisk eftermiddag og aften. Der var stor aktivitet, og der blev gået til den, siger Pernille Svender, der står for event og marketing i Varde Fritidscenter.

Hun har stor ros til fem af Vardes bedste fodboldkvinder, fra Varde IF kvinders 3F-liga, som kom og hjalp og gjorde en stor forskel.

- Arrangementet skal vise familier, hvor dejligt det er, at gå til noget, at bevæge sig. Og det skal også gerne vise det fællesskab, der opstår, når vi gør noget sammen. Når familier deltager sammen, tror vi på, at det gør vejen ud til foreningerne kortere og nemmere, siger Pernille Svender.