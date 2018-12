Frustreret hotelforpagter må selv dække tab efter tyveri af kostbare designerstole

Varde: - Forsikringen siger, at det er simpelt tyveri, og så er vi ikke dækket. Det kan de da ikke mene. Vi har tyveriet på videoovervågning.

Hotelforpagter John Nowak fra Hotel Arnbjerg trækker i resignation og frustration på skulderen over, at han selv står til at skulle betale op mod 80.000 kroner. For det koster ti, nye Arne Jacobsens 7'eren, der er betrukket med cognacfarvet læder.

Stole, som flere tyve onsdag den 28. november stjal fra et lokale klokken 05.25. To minutter tog tyveriet af stolene, som John Nowak er helt sikker på, er et stykke bestillingsarbejde.

- Jeg er nødt til at købe ti nye stole, og det er mig, der skal betale for de ti stole. Sådan er det, siger John Nowak, som i 12 år har forpagtet Hotel Arnbjerg.

Simpelt tyveri er for eksempel, når folk stjæler ting fra et ulåst lokale, mens der er tale om indbrud, hvis tyvene bryder ind ved at brække en dør eller vindue op.