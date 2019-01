Frontalt sammenstød: En person har mistet livet i ulykke

Opdateret Starup-Tofterup: Tingvejen ved Starup-Tofterup i det østligste af Varde Kommune er spærret på grund af et færdselsulykke, hvor to biler er stødt frontalt sammen. Den ene bilist, en 69-årig kvinde fra Haderslev, er afgået ved døden. De pårørende er underrettet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Redningspersonale og politi arbejder på ulykkesstedet, og derfor beder de bilister om at finde alternative veje. Vejen er spærret cirka til klokken 11.

Bilisten i den anden bil er bragt til sygehuset med mindre skader. Her er der tale om en 65-årig kvinde fra lokalområdet.

Politiet fortæller, at det ser ud til, at den ene bilist er endt i den modsatte vejbane, og det formentlig skyldes glat føre. Generelt er glatte veje et stort problem her til formiddag:

- Vi får meldinger ind om, at der er MEGET glat på vejbanerne i det meste af vores politikreds. Glatførebekæmpelse er i fuld gang alle steder i politikredsen, men kør nu efter forholdene og pas på hinanden. Kom hjemmefra i god tid og vurder evt. om udkørsel er nødvendig, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Ved Tingvejen er der omkørsel ad Smedebakken, både i nordlig og sydlig retning.

