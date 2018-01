Frode Flyvbjerg køber Nordenskov Forsamlingshus på tvangsauktion

For den nu lukkede kros fremtid er ikke helt uvæsentlig i forhold til, hvad han vil med Nordenskov Forsamlingshus. Et forsamlingshus som han selv var formand for i det nu nedlagte Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus. Andelsforeningen kunne ikke betale terminen, hvorfor Nykredit sendte forsamlingshuset på tvangsauktion.

Med et bud på 170.000 kroner plus omkostninger på 65.000 kroner giver han 235.000 kroner for Nordenskov Forsamlingshus, hvis ejendomsværdi er 1.350.000 kroner.

Jævne det med jorden?

Frode Flyvbjerg Kristensen vil kontakte borgerforeningen for et eventuelt samarbejde. Og her hilser man købet velkomment.

- Det er fantastisk. Min grundlæggende holdning er, at vi skal have et forsamlingssted i Nordenskov, siger Torbjørn Fristed, der er formand for Nordenskov Borger- og Sogneforening.

Borgerforeningen vil ikke drive forsamlingshuset.

- Byen er meget splittet om kroen og forsamlingshuset. Vi vil bakke det op, siger Torbjørn Fristed.

Som det ser ud lige nu, så er der ikke tilstrækkelig økonomisk opbakning i byen til at købe Nordenskov Kro, der lukkede den 31. december. Det taler for en form for drift af Nordenskov Forsamlingshus, om end det trænger til en kærlig hånd.

Frode Flyvbjerg Kristensen, der er økologisk landmand, lader mulighederne være åbne.

- Hvis forsamlingshuset ikke kan køre videre, så kan vi jævne det med jorden og bygge et hus, siger Frode Flyvbjerg Kristensen.

Men for hele område håber han, at forsamlingshuset i en eller anden form er tilgængelig. Eventuel ved at leje køkkenet ud til et pizzeria, og så drive forsamlingshuset som et nøglehus.