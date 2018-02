Frivillige skal holde udgifter nede

I en dagsorden står, at der er fokus på at inddrage frivillige for at holde udgifter nede på området for handicappede, psykisk sårbare og socialt udsatte. Udvalgsformand Tina Agergaard Hansen (DF) mener ikke, det er noget nyt.

Varde Kommune: Sidste år måtte der tilføres penge til området for handicappede, socialt udsatte og psykisk sårbare. Men selvom der stadig bliver flere i denne gruppe, så bliver der ikke brug for at tilføre flere penge endnu. Det vurderer forvaltningen i Varde Kommune i en orientering til Udvalget for Social og Sundhed. Her skriver forvaltningen, hvordan der kan komme flere borgere gennem systemet, uden at udgifterne bliver større. En af måderne er ved at inddrage frivillige. Det er der ikke noget nyt i, mener Tina Agergaard Hansen (DF), formand for social og sundhed. - Når vi kigger rundt, så inddrager vi jo frivillige på mange områder. Det sker også i daginstitutionerne, hvor man beder forældrene om en hånd på legepladsen. Det sker på plejehjemmet, hvor der er frivillige, der kommer en dag i ugen og kører en tur med de gamle. Det sker på rigtig mange plan, siger hun.

Stadig frivilligt Jeg synes bare, der er en forskel. For meget tit, når man snakker om frivillige, bliver der sagt, at de skal være flødeskummet. De skal komme og gøre noget ekstra. Jeg synes, der er en forskel, når man skriver: "For at imødekomme udviklingen uden at øge udgifterne forholdsmæssigt fokuseres på, at [ ...] inddrage frivillige"? - Ja, men det skal stadig ses som på frivillig vis. Det er det, jeg mener med, at der ikke er noget nyt i det. Udgifterne skal også holdes nede ved blandt andet at blive mere effektiv, med mere forebyggelse og ved at bruge borgernes egne ressourcer mere.