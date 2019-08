Frivillige og kulturfolk kæmper med at få de sidste detaljer på plads til middelalderfestivalen

Alle sejl er sat til i planlægningen af den kommende middelalderfestival, der fra den 29. august til 1. september vil sende hele byen 400 år tilbage i tiden. Fire dage hvor indslagene og aktiviteterne står i kø over alt i byen.

Varde: En enkelt ting har ikke ændret sig siden middelalderen - vi er fortsat ikke herre over vejret, fortæller formand for udvalget for kultur og fritid, Mads Sørensen.

- Men vi lover, at vi tilbyder et program, der er mindst lige så spændende og varieret som i 2017. Om man er til de autentiske middelalderoplevelser, fest og underholdning eller ønsker viden om en tid, som ingen af os har oplevet, så er der noget at komme efter i dette års program, siger Mads Sørensen i en pressemeddelelse.

Planlægningen er lige nu på sit højeste og spændingen stiger for alle de frivillige og kulturfolk, som bidrager til, at de fire dage bliver en succes.