Frivillige i Varde kan få gratis førstehjælpskursus

Varde: Mandag den 28. maj kl. 18-22 og mandag den 6. juni kl. 18-21 kan man tage et kursus i førstehjælp og brugen af en hjertestarter i Frivillighuset Varde på Storegade. Der er tilmeldingsfrist den 22. maj. Kurset afholdes i samarbejde med Dansk Folkehjælp, Region Syddanmark, Region Sjælland og FirstAED under fællesbetegnelsen "Danmark redder liv".

Dansk Folkehjælp står for at uddanne op mod 3000 almindelige danskere i førstehjælp, som efterfølgende bliver tilknyttet FirstAED's app til alarmering. Med FirstAEDs app til smartphones bliver de uddannede, frivillige førstehjælpere varslet direkte fra alarmcentralen i en nødssituation, så de kan være fremme ved ulykken på få minutter.

For at blive tilknyttet vagtcentralens applikation skal man have et gyldigt eller godkendt førstehjælpskursus, som Dansk Førstehjælpsråds uddannelse, Medborgerførstehjælp, på syv timer. Kurset må maksimum være to år gammelt. Har man et længerevarende kursus, skal dette være vedligeholdt inden for de seneste to år.