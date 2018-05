Frivillige holder Blåvand ren

Blåvand: I Blåvand går 14 frivillige igennem byen otte gange om året i al slags vejr, for at samle affald op.

- Når Johannes Jensen indkalder til opsamlingstur, møder vi op bevæbnet med handsker, gul vest med rygprintet: "Vi arbejder for Blåvand", affaldstang og vogn til affaldet, skriver Karen Hestbech.

Hun fortsætter:

- Vi elsker at kombinere motion, et godt formål, og ikke at forglemme: socialt samvær. Handelsstandsforeningen og de handlende værdsætter vores arbejde, men det er ikke kun derfor, vi gør det. Vi er alle er så glade for Blåvand, og vi vil jo gerne have, at her ser godt ud, når vores familier og alle de andre gæster besøger vores by.

På billedet er en del af rengøringsholdet. Karen Hestbech fortæller, at samme ordning med frivillige opryddere findes i Ho.

Venlig hilsen

Karen Hestbech