Frivillige fra nær og fjern luger ud på efterskolen for udviklingshæmmede

Over 50 frivillige mødte lørdag op til arbejdsdag på Kvie Sø Efterskole, som åbner til august i 2019. Nu gælder det om at se godt ud til efterskolernes dag.

Ansager: Lyden af en våd kost og en skrabende skovl på fliserne blander sig med lyden af en benzindrevet hækkeklipper. Regnen står ned i lårtykke stråler, men det er nu ingen hindring for de over 50 frivillige fra nær og fjern, der lørdag tog fat på Kvie Sø Efterskole. En ny efterskole for udviklingshæmmede, som indrettes i det tidligere Tippen lidt uden for Ansager og en efterskole, som holder åbent hus den 30. september i forbindelse med efterskolerne dag.

Med smil over læberne og vand og sved på panden møder vi Henning Sørensen fra Bramming.

- Det giver nogle muligheder for den slags børn, så de kan lære at flytte hjemmefra, siger Henning Sørensen.

Han har selv en 14-årig dreng, som om nogle år måske skal gå på efterskolen, som der kun findes en tilsvarende af på Sjælland.

- Det er et spændende sted, og det er et fantastisk naturområde med mange muligheder, lyder det begejstret fra Henning Sørensen.

Over ham står Troels Krog fra Tommerup på Fyn i orange og på en stige. Han renser tagrender, der med regnens hjælp gør det lidt lettere. Han fortæller, at hans datter Frida på 16 år har Downs syndrom og begynder på Kvie Sø Efterskole i august 2019. Hun er en af 24 unge, der allerede har meldt sig ind på den nye efterskole, som forventer at starte op med 50 elever og 16-17 lærere.

- Der er ikke rigtigt noget tilbud på den her side af bæltet. Det er perfekt, og det er nogle meget fine bygninger. Det er et fantastisk initiativ, siger Troels Krog.

Henning Sørensen tilføjer:

- Det er en ny verden, vi ikke troede var mulig.