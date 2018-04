Frivillige får en forsikring - Varde Kommune betaler

Varde Kommune: Det er blevet lovligt for kommuner at forsikre de frivillige, der udfører opgaver på kommunens institutioner, og fra og med næste byrådsmøde på tirsdag indfører Varde Kommune netop sådan en forsikring.

Borgmester Erik Buhl (V) fortæller, at Varde Kommune selv har presset på for at få åbnet muligheden for at kunne forsikre de frivillige. Mange er dog forsikret i forvejen.

- Det er bare rart at vide, at hvis der er et sted, hvor man arbejder frivilligt, og man falder igennem sin egen fritidsforsikring eller den institution, hvor man arbejder, så har vi det her i baghånden, siger han.

Mere konkret vælger kommunen at være selvforsikrende. Det vil sige, at det er kommunen, der udbetaler en eventuel erstatningssum i stedet for et forsikringsselskab. I første omgang er der ikke afsat penge, da kommunen forventer, at udgiften bliver lille. Hvis det viser sig at være forkert, så skal der findes penge ved de kommende budgetforhandlinger.