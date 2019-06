Fritidssejler fik udskudt skarpskydning til Åben Hede

Blåvand: Leopard 2 kampvogne, Piranha 3, Eagle 5, Mosegris og Jeep var blandt de mange køretøjer, nye som gamle, der var med til Åben Hede i øvelsesterrænet på Kallesmærsk Hede i Blåvand.

Så der var nok at se på for de mere end 35.000 fremmødte, som fik lov til at klatre på og i de fleste af køretøjerne.

- Sidste år var der 35.000, og der er flere biler, end der var sidste år, så buddet ligger et sted mellem 35.000 og 40.000, siger Henrik Vej Kastrupsen, kaptajn og presseofficer ved Danske Artilleriregiment.

Et andet tegn på, at der var mange gæster, var at cafeteriet måtte melde udsolgt.

- Der var hverken vand eller sodavand tilbage, og de havde endda ekstra med, oplyser Vej Kastrupsen.